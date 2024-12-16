Mine Tugay'ın Gülbeyaz'daki estetiksiz hali sosyal medyada viral oldu! Cesur pozlar gecikmedi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 21 yıl önce rol aldığı Gülbeyaz dizisindeki bir sahnesiyle sosyal medyada hızla viral oldu.
Mine Tugay, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Estetiksiz hali gündeme gelen oyuncu yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Gönül Yarası, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Medcezir ve Yalı Çapkını gibi önemli yapımlarda başarılı performans sergileyerek adından söz ettiren Tugay'ın estetiksiz hali merak konusu oldu.
46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay estetiksiz hali konuşulurken leopar desenli sütyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi. Mine Tugay'ın cesur tarzına yine beğeni yağdı.
Estetiksiz hali konuşulan Tugay'a "Her halinle güzelsin" yorumları da gecikmedi.
"Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Şişmeler ve çökmeler oluyor, son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum."
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