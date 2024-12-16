MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Tugay'ın Gülbeyaz'daki estetiksiz hali sosyal medyada viral oldu! Cesur pozlar gecikmedi

Mine Tugay'ın Gülbeyaz'daki estetiksiz hali sosyal medyada viral oldu! Cesur pozlar gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 07:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yıl önce yayınlanan Gülbeyaz dizisinde Başak karakterine hayat veren Mine Tugay'ın estetiksiz hali gündeme geldi. Pozlarıyla adından söz ettiren Mine Tugay gündemdeyken iddialı karelerini paylaşarak yine fanlarının dikkatini çekti.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 21 yıl önce rol aldığı Gülbeyaz dizisindeki bir sahnesiyle sosyal medyada hızla viral oldu.

Mine Tugay, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Estetiksiz hali gündeme gelen oyuncu yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Her evde var! Güzelliğinin sırrını verdi Her evde var! Güzelliğinin sırrını verdi

POZLARINA YORUM YAĞDI

Gönül Yarası, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Medcezir ve Yalı Çapkını gibi önemli yapımlarda başarılı performans sergileyerek adından söz ettiren Tugay'ın estetiksiz hali merak konusu oldu.

46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay estetiksiz hali konuşulurken leopar desenli sütyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi. Mine Tugay'ın cesur tarzına yine beğeni yağdı.

Estetiksiz hali konuşulan Tugay'a "Her halinle güzelsin" yorumları da gecikmedi.

Son olarak yaptığı bir açıklama Tugay estetikle ilgili şunları söylemişti:

Son olarak yaptığı bir açıklama Tugay estetikle ilgili şunları söylemişti:

"Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Şişmeler ve çökmeler oluyor, son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum."

Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hastasıyım dedeeee..
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama!' Çok sayıda asker hayatını kaybetti

İki ülke arasında ses getirecek 'yanlış anlama!' Çok sayıda asker hayatını kaybetti

MYNET ÖZEL | 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi

MYNET ÖZEL | 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' deyip hem oran hem rakam verdi

Her şeyi bırakıp oraya yerleşti! Bakın artık ne yapıyor

Her şeyi bırakıp oraya yerleşti! Bakın artık ne yapıyor

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.