Mine Tugay'ın Gülbeyaz'daki estetiksiz hali sosyal medyada viral oldu! Cesur pozlar gecikmedi

Mine Tugay, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Estetiksiz hali gündeme gelen oyuncu yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Gönül Yarası, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Medcezir ve Yalı Çapkını gibi önemli yapımlarda başarılı performans sergileyerek adından söz ettiren Tugay'ın estetiksiz hali merak konusu oldu.

46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay estetiksiz hali konuşulurken leopar desenli sütyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi. Mine Tugay'ın cesur tarzına yine beğeni yağdı.

Son olarak yaptığı bir açıklama Tugay estetikle ilgili şunları söylemişti: