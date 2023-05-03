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Minik hayranı Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

03.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleri ile sürüyor. Yarı final mücadelesi ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kente gelirken, taraftarlar takımını havaalanında karşıladı. Minik bir taraftar genç yıldız Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe özel uçakla Sivas'a geldi. Sarı lacivertli ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.

Taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen sarı lacivertli ekip, kamp yapacağı otele geçti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi. Takımı bekleyen minik bir taraftar, Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Dursun, daha sonra minik taraftarı takım otobüsüne götürdü ve futbolcularla tanıştırdı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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