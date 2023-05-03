Minik hayranı Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe özel uçakla Sivas'a geldi. Sarı lacivertli ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.
Taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen sarı lacivertli ekip, kamp yapacağı otele geçti.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi. Takımı bekleyen minik bir taraftar, Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Dursun, daha sonra minik taraftarı takım otobüsüne götürdü ve futbolcularla tanıştırdı.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.