Minik hayranı Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi. Takımı bekleyen minik bir taraftar, Arda Güler'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Dursun, daha sonra minik taraftarı takım otobüsüne götürdü ve futbolcularla tanıştırdı.