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Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

26.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'nın Akşehir ilçesinde başladı.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonun açılış töreninde konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonaya ev sahipliği yapmasından dolayı Akşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şampiyonanın, sporcuların geldiği noktayı görmek için son derece önemli olduğunu anlatan Ünlü, "İnşallah burada düzenlediğimiz bu platformda geleceğin Naimlerini, Halillerini, tribünde şu anda oturan 2004 olimpiyat şampiyonu Taner Sağırları, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yasin Arslanları ve birçok milli sporcuları, şampiyonları yetiştireceğiz. Başarı hiçbir zaman uzak değildir. Başarının yarısı yürekten inanmaktır. " diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise gençlerin hayatını şekillendiren sporun evrensel özelliklerinin yaşatılması bakımından organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin 20 ilinden toplam 115 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 40 kilo erkeklerde Toprak Köleoğlu, 35 kilo erkeklerde Çelebi Karataş, 36 kilo kadınlarda Tamanına Süleyman, 40 kilo kadınlarda Zeynep Süra Kahraman, 44 kilo kadınlarda Ayşegül Aletirik birinci oldu.

Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı

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