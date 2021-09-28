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Mısır ekmeği nasıl yapılır? MasterChef mısır ekmeği tarifi ve malzemeleri neler?

28.09.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te yarışmacılarından mısır ekmeği yapmaları istendi. MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu konsepti olarak Karadeniz mutfağı yemekleri yapıldı. Yeni bölüm sonrası mısır ekmeği tarifi de merak ediliyor. Peki mısır ekmeği nasıl yapılır? MasterChef mısır ekmeği tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü sonrası mısır ekmeği tarifi merak ediliyor. Malzemeleri ile beraber, bu özel ekmeğin yapılışı da merak konusu. Peki mısır ekmeği nasıl yapılır?

MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan mısır ekmeği yapmaları istendi. Mısır ekmeği, mısır unu ile yapılan bir ekmek çeşidi olarak biliniyor.

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ NELER?

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ NELER?
10 su bardağı mısır unu Yarım su bardağı un 1 paket kabartma tozu (elenmiş) Yarım su bardağı sıvı yağ 5 su bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı şeker

MISIR EKMEĞİ TARİFİ...

MISIR EKMEĞİ TARİFİ...
Öncelikle sıvı yağ ve su hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Ardından tahta kaşık yardımı ile güzelce karıştırın. Unun ortasını havuz şeklinde açın ve boşluğa sıvı yağın tamamı ve sıcak sudan 1 su bardağı kadar dökülerek kenarlardaki mısır unundan alınarak kaşıkla karıştırın. Burada suyun el yakmayacak kadar sıcak olması gerekmekte.
Yavaş yavaş az miktarda sıcak sudan ilave edin ve hamur kıvam alıncaya kadar karıştırın. Hamurun kurabiye hamurundan daha cıvık bir kıvamda olması gerekmekte. Hamur kıvam almaya başladığı zaman biraz daha su ilave edilir ve el ile yoğurmaya başlanır. Yaklaşık 4-5 dakika civarı kadar el ile yoğurmalısınız.
Hamur istenilen kıvama geldiğinde 30 cm çapındaki tepsiye pişirme kağıdı serin, kenar kısımları dışa doğru katlanarak sıkılaştırın. Eğer pişirme kağıdınız yoksa fırın tepsinizi güzelce yağlayabilirsiniz. Hamur tepsiye boşaltın ve el ile bastırarak yayın. Daha sonra bıçak ile istenilen boyutta kesin. Daha belirgin olması için tahta kaşığın sap kısmı ile kesilen yerler şekillendirilmelidir. Üzerine hafif un serpilerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar yaklaşık 1 saat 15 dakika pişirilmelidir. Son olarak güzelce kızaran ve ilk sıcaklığı çıkan mısır ekmeğimizi uygun bir servis tabağına ters çevirerek üzerindeki pişirme kağıdını alalım. Tekrardan keserek servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi
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