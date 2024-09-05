Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte İlk 20'ye kalan kraliçe adayları...

Merakla beklenen Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu. 20 kız gecenin en güzeli olmak için yarışacak. Final gecesi 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak.
Miss Turkey'de ilk 20'ye kalan kraliçe adaylarıyla ilgili bilgiler...
1.82 boyundaki Dila Maya Arı 19 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
1.83 boyundaki Tuğçe Şahin 23 yaşında. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.
1.79 boyundaki Aylin Molla 22 yaşında. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
1.80 boyundaki Merve Su İlhan 22 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.