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  4. Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte İlk 20'ye kalan kraliçe adayları...

Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte İlk 20'ye kalan kraliçe adayları...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 23:55
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"MissTurkey 2024" Güzellik Yarışması final gecesi 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak. Miss Turkey'de 2024 yılının adayları belli oldu. İşte ilk 20'ye kalan kraliçe adayları...

Merakla beklenen Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu. 20 kız gecenin en güzeli olmak için yarışacak. Final gecesi 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak.

Miss Turkey'de ilk 20'ye kalan kraliçe adaylarıyla ilgili bilgiler...

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1 numara - Dila Maya Arı

1 numara - Dila Maya Arı

1.82 boyundaki Dila Maya Arı 19 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.



2 numara - İdil Bilgen

2 numara - İdil Bilgen

1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

3 numara - Tuğçe Şahin

3 numara - Tuğçe Şahin

1.83 boyundaki Tuğçe Şahin 23 yaşında. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.

4 numara - Aylin Molla

4 numara - Aylin Molla

1.79 boyundaki Aylin Molla 22 yaşında. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.

5 numara - Merve Su İlhan

5 numara - Merve Su İlhan

1.80 boyundaki Merve Su İlhan 22 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey aday
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