Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu! İşte İlk 20'ye kalan kraliçe adayları...

Merakla beklenen Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu. 20 kız gecenin en güzeli olmak için yarışacak. Final gecesi 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak.

Miss Turkey'de ilk 20'ye kalan kraliçe adaylarıyla ilgili bilgiler...