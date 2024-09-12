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  4. Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen sosyal medyadan tam not alamadı! Şabaniye yorumları yağdı

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen sosyal medyadan tam not alamadı! Şabaniye yorumları yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.09.2024 09:26
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Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından İdil Bilgen birinci seçilerek Miss Turkey 2024'ün birincisi oldu. Ancak Bilgen sosyal medyadan tam not alamadı. Miss Turkey 2024'ün birincisine Şabaniye karşılaştırmaları yapıldı.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali gerçekleşti. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 güzel arasından birinci seçilen isim sosyal medyayı salladı.

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının finalinde, Türkiye'nin en güzel kızı unvanına sahip olabilmek için yarışan 20 isim arasından 2024'ün kraliçesi seçilen isim İdil Bilgen oldu. 1.80 boyunda ve özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

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MISS TURKEY BİRİNCİSİ KİM?

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzellerinden oluşan jürinin kararı sosyal medyayı salladı. İdil Bilgen sosyal medyadan tam not alamadı.

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu!

Birincinin tartışma konusu olduğu X'te Şabaniye TT oldu. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

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AKLA SADECE ŞABANİYE GELDİ

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Miss Turkey
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