Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ayna karşısında çömelerek poz verdi! Arkasını dönünce..

Her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olan Şevval Şahin iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model bu defa ayna karşısındaki pozlarıyla gündem oldu.





Özel bir gece için hazırlanan Şevval Şahin kombiniyle adından söz ettirdi. Gri arkadan fermuarlı bir pantolon giyen Şahin'in pantolonun arkasındaki detay dikkat çekti.

Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in 'Merhaba İstanbul seni özledim' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Ünlü modelin pozlarının altına; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.