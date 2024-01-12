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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ayna karşısında çömelerek poz verdi! Arkasını dönünce..

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ayna karşısında çömelerek poz verdi! Arkasını dönünce..

12.01.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye güzeli olan ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin bu defa ayna karşısında verdiği pozla gündem oldu. Şahin'in son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olan Şevval Şahin iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model bu defa ayna karşısındaki pozlarıyla gündem oldu.

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Özel bir gece için hazırlanan Şevval Şahin kombiniyle adından söz ettirdi. Gri arkadan fermuarlı bir pantolon giyen Şahin'in pantolonun arkasındaki detay dikkat çekti. 

Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in 'Merhaba İstanbul seni özledim' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.
Ünlü modelin pozlarının altına; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.
Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.
Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
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Şevval Şahin sosyal medya Model
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