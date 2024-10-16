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  4. 'Miss Universe Türkiye' kazananı Ayliz Duman oldu! İşte Türkiye'nin kainat güzeli...

'Miss Universe Türkiye' kazananı Ayliz Duman oldu! İşte Türkiye'nin kainat güzeli...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 11:58
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Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ayliz Duman oldu. Almanya doğumlu 20 yaşındaki Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Ayliz Duman'ın birinciliği sosyal medyada çok konuşuldu.

'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Birinciliği Almanya doğumlu olan 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

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TACI O TAKTI

Üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen Duman, yarışmanın finalinde kraliçelik tacını takan isim olmayı hak kazandı.
'Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden isim olacak.
'Miss Universe Türkiye'de; 2'nci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.

AYLİZ DUMAN'IN GÜNLÜK HAYATINDAN KARELER...

AYLİZ DUMAN'IN GÜNLÜK HAYATINDAN KARELER...
1.75 boyundaki güzellik kraliçesi Ayliz Duman İngilizce ve Almanca biliyor.
Anahtar Kelimeler:
güzellik yarışması Ayliz Duman
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