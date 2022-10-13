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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe maçında oyuncularına güveniyor:

13.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbulspor maçında aldığımız galibiyet bize moral verdi. Fenerbahçe maçında teknik heyet ve oyunculara güveniyoruz" - "Maça çok yoğun bir ilgi var. Bütün biletler 13 dakikada tükendi, 25 bin kişi önünde bu maçı oynayacağız"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yle 17 Ekim Pazartesi günü iç sahada oynayacakları maçta, iyi sonuç için futbolcularına güvendiğini söyledi.

"Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla" filminin setini ziyaret eden Koca, basın mensuplarına Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Koca, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "İstanbulspor maçında aldığımız galibiyet bize moral verdi. Fenerbahçe maçında teknik heyet ve oyunculara güveniyoruz. İyi bir kadro kurduk, bu kadronun bu sıralarda olması bizi üzüyor. Şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe'yle oynayacağız ama bizim için kimle oynadığımız fark etmiyor. Çok zor bir ligdeyiz. Araya kadar 5 maç var. O araya iyi girmek istiyoruz." dedi.

- "Maça çok yoğun bir ilgi var"

MKE Ankaragücü taraftarının Eryaman Stadı'nı maçta dolduracağını vurgulayan Koca, "Maça çok yoğun bir ilgi var. Bütün biletler 13 dakikada tükendi. 25 bin kişi önünde bu maçı oynayacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Biz de böyle bir takımla oynama bilinci ve aşağı sıralardan yukarı çıkmak isteyen bir takım olarak en iyi mücadeleyi vereceğiz. Taraftarımızın coşkusuna da inanıyoruz. Pazartesi günü yüzümüz gülecektir." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, ligde şu anda istedikleri yerde olmadıklarını da aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beklentimin 7 puan gerisindeyiz. Bir farkla kaybettiğimiz maçlar var. Bunların bir kısmını galibiyet ve beraberlikle bitirebilirdik. Oynadığımız oyunu değerlendirdiğimizde sadece Karagümrük maçını kaybetmeyi hak ettik, diğerlerini kaybetmeyi hak etmedik. Hiç hesap edilmeyen pozisyonlarda yediğimiz gollerle puanlar kaybettik. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Kaliteli ve teknik bir kadromuz var. Yöneticiler olarak elimizden geleni yaptık. Geçmişten gelen krizlerin hiçbiriyle uğraşmıyoruz. Ödemelerde aksaklık olmuyor. Maaşlar ve primler zamanında yatıyor."

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe maçında oyuncularına güveniyor:

- "İstanbulspor maçında aldığımız galibiyet bize moral verdi. Fenerbahçe maçında teknik heyet ve oyunculara güveniyoruz" - "Maça çok yoğun bir ilgi var. Bütün biletler 13 dakikada tükendi, 25 bin kişi önünde bu maçı oynayacağız"

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü Faruk Koca fenerbahçe futbol süperlig taraftar

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