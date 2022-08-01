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MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

01.08.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü Kulübü, sağlık sponsorluğu için Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla anlaşma imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Sarıoğlu katıldı.

Faruk Koca, sağlık sponsorluğunun önemine dikkati çekerek, "Kulüplerin sağlık sponsorları her zaman gündemde olmuştur. Ankaragücü, Süper Lig takımı. Süper Lig takımlarının da sağlık sponsorları iyi markalar olur. Bu anlamda bu yıl, Ankara merkezli Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sağlık sponsorluğu sözleşmesi yaptık. Geçen yıl da bize ilgi gösterdiler. Kulübümüzün lehine olacak birçok isteğimizi kabul ettiler. Lokman Hekim, bir üniversite hastanesine dönüştü. Futbol pahalı bir spor, futbolcu maliyeti çok yüksek. Bu yüzden sağlık sponsorluğunun önemli fazla. Milyonlar ödediğimiz oyuncunun özensiz sağlık kontrolü olumsuz bir etki yapıyor. Güvendiğimiz bir kurumla sponsorluğumuzu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ise başkentin iki önemli markasının iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl sağlık sponsoru olduğumuz Ankaragücü'nün şehrimize armağan ettiği şampiyonluk kupası için teşekkür ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den bugüne şehrimizin temsilcisi olan Ankaragücü'ne sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ankaragücü'nün bu yıl Süper Lig'deki tüm sağlık hizmetlerini Ankara'nın en büyük özel sağlık grubu olarak destekleyeceğiz. Ankaragücü'ne Süper Lig'de başarı diliyorum." diye konuştu

Sponsorluk anlaşması sonrasında Faruk Koca, Mustafa Sarıoğlu'na Ankaragücü forması hediye etti. Sarıoğlu da Koca'ya teşekkür plaketi verdi.

Forma ve plaket

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sponsorluk anlaşması yaptı

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