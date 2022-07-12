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MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

12.07.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarının ardından bugün Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Bolu'da tamamlayan sarı-lacivertliler, üç günlük iznin ardından bugün Kayseri'de kampa girdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, günü tek antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

MKE Ankaragücü'nün ikinci kamp çalışmaları, Kayseri'de başladı

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Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü ankaragücü

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