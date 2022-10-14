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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

14.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

NİĞDE (AA) - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'ye geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine konuşlanan tırda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler, tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde, çocuklar için özel tasarlanmış pedallı araçları parkurda kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

Eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Vali Mustafa Koç, gazetecilere, trafik kazalarında yaralanma, can ve mal kabı yaşandığını söyledi.

Bunları en aza indirmek için İçişleri Bakanlığının eylem planları olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bu protokol kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğüne iki eğitim tırı tahsis edilmişti. Bu tırlardan biri de bugün ve yarın ilimizde olacak. Bugün İl Emniyet Müdürlüğünde, yarın ise Bor ilçemizde yaklaşık 6 okulumuzdaki öğrencilerimize trafikle alakalı teorik, aynı zamanda bisikletlerle pratik eğitim verilecek. Trafik bir kültür, eğitim işi. Biz de bunu yerleştirmek, bilinçlendirmek, eğitmek adına devletimizin bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdayız."

Vali Koç, daha sonra İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün hizmete açılan yeni binasında inceleme bulundu.

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Niğde'de öğrencileri bilgilendirdi

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