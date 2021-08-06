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  4. Moda gecesine katılan Demi Rose cüretkar kıyafetiyle ağızları açıkta bıraktı

Moda gecesine katılan Demi Rose cüretkar kıyafetiyle ağızları açıkta bıraktı

06.08.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’ın en popüler isimlerinden olan model Demi Rose, katıldığı moda gecesinde giydiği bol dekolteli cüretkar elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Dün gerçekleşen Pretty Little Thing serisinin lansmanında katılan ünlü isim bütün bakışları üzerine çekerken inanılmaz görünüyordu .

Demi Rose cüretkar kıyafetiyle ağızları açıkta bıraktı! Bir de arkasını görün

Sosyal medyada paylaştığı cüretkar pozlarıyla tanınan Demi Rose, katıldığı moda gecesinde gydiği turuncu saten elbiseyle hayal gücüne yer bırakmadı.
26 yaşındaki model, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor.
İngiliz güzelin Instagram’da 17 milyonu aşkın kişi takip ediyor.
Geçtiğimiz aylarda erotik internet sitesi OnlyFans’a üye olan 26 yaşındaki yıldız isim, zaman zaman o platformda paylaştığı videolarının tanıtımlarını Instagram hesabından yapıyor.
Uzun süredir İbiza’da tatil yapan Demi Rose, kısa bir süreliğine Hırvatistan’a geçtikten sonra evine Londra’ya aylar sonra geri döndü.
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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