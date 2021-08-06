Moda gecesine katılan Demi Rose cüretkar kıyafetiyle ağızları açıkta bıraktı

Dün gerçekleşen Pretty Little Thing serisinin lansmanında katılan ünlü isim bütün bakışları üzerine çekerken inanılmaz görünüyordu .
Demi Rose cüretkar kıyafetiyle ağızları açıkta bıraktı! Bir de arkasını görün
Sosyal medyada paylaştığı cüretkar pozlarıyla tanınan Demi Rose, katıldığı moda gecesinde gydiği turuncu saten elbiseyle hayal gücüne yer bırakmadı.
26 yaşındaki model, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor.
İngiliz güzelin Instagram’da 17 milyonu aşkın kişi takip ediyor.
Geçtiğimiz aylarda erotik internet sitesi OnlyFans’a üye olan 26 yaşındaki yıldız isim, zaman zaman o platformda paylaştığı videolarının tanıtımlarını Instagram hesabından yapıyor.
Uzun süredir İbiza’da tatil yapan Demi Rose, kısa bir süreliğine Hırvatistan’a geçtikten sonra evine Londra’ya aylar sonra geri döndü.
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