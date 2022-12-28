Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer yapıyor! Milot Rashica'nın parası Mısırlı yıldızdan...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden ve pozitif bir hava yakalayan Galatasaray'da gözler Sivasspor maçına çevrildi. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı - kırmızılılarda yönetim bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Sezon başında adeta imza şov yapan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı - kırmızılılar, 1 Şubat 2021 tarihinde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'i bu sezonun başında Ligue 1 temsilcisi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Fransız ekibinde çıktığı 22 resmi maçta 6 gol - 4 asistlik bir performans sergileyen ve beğeni toplayan Mohamed için Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.
Nantes'ın Mısırlı yıldız için Galatasaray'a 5.7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyerek transferi tamamlayacağı öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre; sarı - kırmızılılar, 25 yaşındaki golcüden gelecek olan parayı Milot Rashica'nın bonservisine ayıracak.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve teknik heyetten geçer not alan Kosovalı yıldızın kulübü Norwich ile pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.