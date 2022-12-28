Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer yapıyor! Milot Rashica'nın parası Mısırlı yıldızdan...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden ve pozitif bir hava yakalayan Galatasaray'da gözler Sivasspor maçına çevrildi. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı - kırmızılılarda yönetim bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Sezon başında adeta imza şov yapan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.