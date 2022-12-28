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Mostafa Mohamed, Galatasaray'a transfer yapıyor! Milot Rashica'nın parası Mısırlı yıldızdan...

28.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve üst üste aldığı galibiyetlerle büyük çıkış yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 16. haftada oynayacağı Sivasspor maçını bekleyen sarı - kırmızılılarda transfer için de yoğun çalışmalar devam ediyor. Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, gösterdiği performansla Fransız ekibini büyüledi. Ligue temsilcisinin bonservisini almaya karar verdiği Mohamed'den kazanılacak para için de plan yapıldı.

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden ve pozitif bir hava yakalayan Galatasaray'da gözler Sivasspor maçına çevrildi. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı - kırmızılılarda yönetim bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Sezon başında adeta imza şov yapan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

MOSTAFA MOHAMED, G.SARAY'A TRANSFER YAPIYOR

NANTES'A KİRALANMIŞTI

NANTES'A KİRALANMIŞTI

Sarı - kırmızılılar, 1 Şubat 2021 tarihinde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'i bu sezonun başında Ligue 1 temsilcisi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

OPSİYONU KULLANILACAK

OPSİYONU KULLANILACAK

Fransız ekibinde çıktığı 22 resmi maçta 6 gol - 4 asistlik bir performans sergileyen ve beğeni toplayan Mohamed için Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.

5.7 MİLYON EURO

5.7 MİLYON EURO

Nantes'ın Mısırlı yıldız için Galatasaray'a 5.7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyerek transferi tamamlayacağı öne sürüldü.

GALATASARAY'IN PLANI

GALATASARAY'IN PLANI

Sabah'ın haberine göre; sarı - kırmızılılar, 25 yaşındaki golcüden gelecek olan parayı Milot Rashica'nın bonservisine ayıracak.

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve teknik heyetten geçer not alan Kosovalı yıldızın kulübü Norwich ile pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

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