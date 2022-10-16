Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası’nın son yarışı da gerçekleştirildi. Sahra Su Önkaya'nın birinciliğe ulaştığı yarışta Pınar Altuğ Tüfekçioğlu ikinci, Dirim İkiz de üçüncülüğü elde etti.

İZMİR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS’ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası’nın final ayağı yapıldı.

Motor sporlarında 2022 Türkiye Pist Şampiyonası son ayağı yapıldı

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