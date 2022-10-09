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MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

09.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve şampiyonanın 6. ayağı olan OTOSK Karting Yarışlarına microda 9, minide 12, juniorda 12, seniorda 15 ve masterda 9 olmak üzere 57 sporcu katıldı.

ICRYPEX ana sponsorluğunda yapılan yarışlarda micro kategorisinde Yunus Deha Ersin birinci, Demir Uyan ikinci, Uygar Aslan Bilgili üçüncü olurken, mini kategorisinde Rüzgar Evci birinciliği, Can Özler İkinciliği, Turhan Erin Ünlüdoğan ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde ilk 3 sırayı Emir Tanju, Hakkı Dorum, Eyüp Yağız Teşkan oluştururken, senior kategorisinde de Sarp Athan birinci, Gün Taşdelen ikinci, Mert Ali Sarıçiçek üçüncü oldu. Master kategorisinde ise sıralama Aytaç Biter, Mehmet Çınar, Barış Karadeniz şeklinde oluştu.

Junior kadınlarda Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci, Zeynep Büyükpınar üçüncü olurken, senior kadınlarda ise ilk 3 sıra Sudenur Yurdagül, Büşra Sena Savaşer, Ayda Biter'den oluştu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı

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