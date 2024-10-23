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  4. Mourinho basın toplantısında ilk 11 için tavsiye alacağını açıkladı! Salondakiler dondu kaldı

Mourinho basın toplantısında ilk 11 için tavsiye alacağını açıkladı! Salondakiler dondu kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.10.2024 15:35
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UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulurken Portekizli teknik adamın bazı sözleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takıma dair birçok ipucu veren Mourinho gazetecilere ve yayıncı kuruluşa da göndermede bulunurken, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin son durumu ile ilgili de konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

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"MANCHESTER UNİTED, FENERBAHÇE'DEN NEDEN ÇEKİNMELİ?"

"MANCHESTER UNİTED, FENERBAHÇE'DEN NEDEN ÇEKİNMELİ?"

"Manchester United'ın teknik direktörü değilim, onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar da maçın kolay maç olmayacağını biliyordur. Zor bir maç olacağını biliyorlardır e maksimum güçle buraya gelecekler. West Ham maçı için rotasyon yapmayacaklardır. Ben de bunu yapacağım."

"YAPILAN TRANSFERLERE RAĞMEN FENERBAHÇE GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA YAVAŞ OYNUYOR. NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?"

"YAPILAN TRANSFERLERE RAĞMEN FENERBAHÇE GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA YAVAŞ OYNUYOR. NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?"

"Sizin düşünceniz bu, saygı duyuyorum."

"MANCHESTER UNİTED'DA SİZDEN SONRA NELER OLDU?"

"MANCHESTER UNİTED'DA SİZDEN SONRA NELER OLDU?"

"Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. Şu anda harika değillerse bile, bu beni mutlu etmiyor. Onları düşünecek vaktim yok. Ben oradayken nelerin olduğunu, nelerin olmadığını düşünmek anlamsız. Onlar Erik ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyorlar. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Benim dönemimle fark bu. Biz Avrupa'yı kazandık, Manchester City puan cezası alırsa şampiyon olabilir. O zaman da bana bonus ve madalya vermeleri gerekir.

"Avrupa'da Manchester United kazanamadı ama kaybetmedi de. Yeni formatı herkes anlamaya çalışıyor. Porto'ya karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Twente'ye karşı biz de oynadık. Old Trafford'da herkes kazanmalarını bekler. Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız."

"GEÇEN MAÇTA KİMLERİN OYNAYIP, OYNAMAYACAĞINI SÖYLEDİ. BU KEZ DE BİLGİ VEREBİLİR Mİ?"

"GEÇEN MAÇTA KİMLERİN OYNAYIP, OYNAMAYACAĞINI SÖYLEDİ. BU KEZ DE BİLGİ VEREBİLİR Mİ?"

"Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. O uzmanların her şeye çözümü var. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam korunmuş olurum. Szymanski olabilir, kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Belirtilmiş olduğu gibi gol de atamıyor. Uzman bu şekilde tavsiye ederse Szymanski'yi koyarız."

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UEFA son dakika fenerbahçe mourinho
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