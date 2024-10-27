Mourinho'dan Bodrum FK galibiyeti sonrası şaşırtan açıklamalar! "Hayal kırıklığı yaşadım"

"CENK TOSUN BUNU HAK EDİYOR"

"Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."