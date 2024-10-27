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Mourinho'dan Bodrum FK galibiyeti sonrası şaşırtan açıklamalar! "Hayal kırıklığı yaşadım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 23:25
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Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe sahasında ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'yı konuk ederken mücadele Sarı-Lacivertliler'in 2 farklı üstünlüğü ile tamamlandı. Mourinho mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN O SÖZLERİ

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"4-5-6 OLABİLİRDİ" 

"4-5-6 OLABİLİRDİ" 

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik."

"PERŞEMBE-PAZAR KOLAY DEĞİL" 

"PERŞEMBE-PAZAR KOLAY DEĞİL" 

"Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı."

"CENK TOSUN BUNU HAK EDİYOR" 

"CENK TOSUN BUNU HAK EDİYOR" 

"Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."

"ONU TEBRİK EDERİM" 

"ONU TEBRİK EDERİM" 

"İsmet Taşdemir'i tebrik ederim. Şimdiye kadar ilk kez basın toplantısını erken bitiren teknik direktör... O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz."

29 EKİM MESAJI 

29 EKİM MESAJI 

"Türk insanını tebrik ederim, sizler için 29 Ekim Salı günü önemli bir gün. Burayı çok seven, buraya aşık biri olarak sizleri tebrik etmek istiyorum."

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