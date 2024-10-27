Mourinho'dan Bodrum FK galibiyeti sonrası şaşırtan açıklamalar! "Hayal kırıklığı yaşadım"

Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik."
"Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı."
"Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."
"İsmet Taşdemir'i tebrik ederim. Şimdiye kadar ilk kez basın toplantısını erken bitiren teknik direktör... O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz."
"Türk insanını tebrik ederim, sizler için 29 Ekim Salı günü önemli bir gün. Burayı çok seven, buraya aşık biri olarak sizleri tebrik etmek istiyorum."