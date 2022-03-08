MS'i yenmek için 9 yaşında yüzmeye başlayan kadın, sporcu yetiştiriyor

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de 9 yaşında kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) teşhisi konulmasının ardından yüzmeye başlayan 42 yaşındaki Işıl Bozca, su sporları başta olmak üzere 15 farklı branşa "fabrika" gibi hizmet veren kompleksin işletmeciliğini yapıyor.

Tedavi sürecinde antrenör olan, eşiyle 22 yıl önce Kocaeli Yüzme Kulübünü (KYK) kuran Bozca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda yıllarca diğer kulüplerle verdiği "kulvar kapma" mücadelesini, Derince Belediyesinin desteğiyle yapılan yüzme havuzu ve spor kompleksiyle sonlandırdı.

Bozca, kendi adıyla 5 yıldır işlettiği komplekste yüzme ve fitness ile kick bokstan pilatese, zumbadan su altı sporlarına kadar 15 farklı branşta, Yüzme, Modern Pentatlon, Su Altı Sporları ve Triatlon federasyonlarına sporcu yetiştiriyor.

Işıl Bozca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini "Anne, eş, iş kadını, yüzme antrenörü, kadınlar için, çocuklar için mücadele eden bir kadın." diye tanıtarak, herkesin "anne sütü kadar gerekli" gördüğü yüzmeyle tanışmasını arzuladığını aktardı.

Yüzme hikayesinin 9 yaşında sağlık problemi sebebiyle başladığını dile getiren Bozca, doktorunun tavsiyesiyle girdiği suyun, hayatının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Önce yüzme öğrendim, sonrasında sağlığıma kavuştum. Sağlığıma kavuşurken 16-17 yaşında yardımcı antrenörlük yapmaya, sporcular hazırlamaya başladım. Kendim gibi dezavantajlı kişilere yüzme öğretmeye, kadınlar, çocuklar derken kulüplerde hizmet vermeye başladım." diye konuştu.

- "60 bin kişiye hizmet veren kulüp haline geldik"

Zor bir çocukluk geçirdiğini, akranları okula giderken kendisinin gidemediğini, ağır, uzun tedaviler gördüğünü anlatan Bozca, zorlukların kendisini daha güçlü bir birey yaptığını, sporculuğun yanı sıra antrenörlük, idarecilik yaparak yoluna devam ettiğini, 2010 yılında kulüp başkanı olduğunu belirtti.

Bozca, Kocaeli Yüzme Kulübünü bir sporcuyla kurduklarını, 60 bin kişiye hizmet veren kulüp haline geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"9 yaşında başlayan yüzme serüvenim 2022 yılında 60 bin sporcu, 55 milli takım sporcusu, 1 Avrupa ve dünya şampiyonluğu ile onlarca, yüzlerce Türkiye derecesiyle devam ediyor. Sağlık problemi nedeniyle başladığım bu uzun maratonumda önce sağlığıma, sonrasında gençlerimize, çocuklarımıza hizmet etme noktasında şu an bulunduğumuz Işıl Bozca Spor Merkezine kavuştum."

Tesisin 4 yaşından itibaren herkese yüzme öğreten, herkesi suyla tanıştıran, herkesi sağlığına kavuşturan bir spor merkezi olma yolunda hızla ilerlediğine işaret eden Bozca, hedeflerinin açacakları şubelerle daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu kaydetti.

- MS hastalarına yüzme tavsiyesi

Işıl Bozca, yüzmeye aktif olarak devam ettiğini, aynı hastalığı yaşayanlar için rol model olmaya gayret ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 9 yaşında başlayıp sağlığıma kavuştuğum için, misyonlarımdan birisi insanları sağlığına kavuşturmak, sağlığına kavuştururken eğlenmelerini sağlamak. Yüzme, sağlık için, sosyalleşme için, obeziteden, hiperaktiviteden korunmak için dengeleyici bir spor. Her yere yaymalıyız. Yüzme, anne sütü kadar gerekli. İsterseniz başaramayacağınız bir şey yok. Hastalığa teslim olmak, umutsuzluğa kapılmak, başaramayacağımızı düşünmek tamamen kafamızda biten bir şey. MS hastaları olan özel derslerim var. Onlara aynı süreçten geçtiğimi, aynı şeyleri yaşadığımı anlatıyorum. Yüzme, bu hastalığın tedavisinde önemli yer tutuyor."

Bozca, kulübü sayesinde 50 civarında MS hastasına hizmet verdiğini, vermeye de devam ettiğini belirterek, "Korkmasınlar, su özgürlüktür. Tekerlekli sandalyeyle havuzun başına gelip suda yürüyebilen insanlar görüyoruz. Yüzmenin böyle bir ayrıcalığı var. Yürüyemiyorsunuz ama yüzebiliyorsunuz. Suyun içinde özgürsünüz, suyun içinde hepimiz eşitiz." diye konuştu.