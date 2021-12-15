MSKÜ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesinin seramik bölümü binası açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünün yeni binası törenle açıldı.

Hayırsever iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünün yeni binası için düzenlenen törende katılımcılar, kurdeleyi keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen programda konuşan Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, sanatın önemine dikkati çekerek, öğretim görevlilerine ve iş insanı Yunus Büyükkuşoğlu'na teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de üniversitenin her alanda zirveye adını yazdıran, yalnızca şehrine ve bölgesine değil, ülkesine de artı değer katan bir konuma yükseldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Yunus Büyükkuşoğlu'na fahri doktor unvanı verildi.

Cübbesi, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından giydirilen Büyükkuşoğlu, duygusal anlar yaşadı.

Her şeyi ülkesi için yaptığını ifade eden Büyükkuşoğlu, şimdiye kadar 12 okul, hastaneler ve Bodrum'a 50 dairelik polis lojmanı yaptırdığını kaydetti.

Açılış törenine, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Toplam 1200 metrekare kapalı alana sahip üç katlı binada 6 atölye, 1 laboratuvar, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kitaplık, 1 sergi salonu, 2 depo, 8 öğretim elemanı odası bulunuyor.