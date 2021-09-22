Mualla nasıl yapılır? Mualla malzemeleri neler?

1 kg bostan patlıcanı, 2 adet kırmızıbiber, 2 adet kuru soğan, 10 g domates salçası, 2 adet büyük boy domates muallayı hazırlamak için gerekli olan malzemelerin arasında yer alıyor. Mualla, oldukça kolay hazırlanan yemekler arasında yer alıyor. İşte mualla tarifi...
MUALLA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
* 1 kg bostan patlıcanı
* 2 adet kırmızıbiber
* 2 adet kuru soğan
* 10 g domates salçası
* 2 adet büyük boy domates
* 100 ml zeytinyağı
* 1 baş sarımsak
* 2 adet yeşilbiber
* 10 g kuru nane
* 10 g tuz
* 20 g nar ekşisi
MUALLA NASIL YAPILIR?
Patlıcanları çizgili soyun ve iri iri uzunlamasına dilimleyin. Sonrasında bu patlıcanları 20 dakika suda bekletin ardından suyunu sıkın. Diğer sebzeleri irice doğrayın ve patlıcan hariç bütün malzeme ile beraber karıştırın. Bir tencereye bir sıra patlıcan dizin ve üstüne sebzeli harcı döküp yayın. Ardından patlıcan dilimlerini yeniden dizin ve kalan harcı üstüne ilave edin. Kısık ateşte, su ilave etmeden yavaşça pişirin.
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