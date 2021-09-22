Mualla nasıl yapılır? Mualla malzemeleri neler?

MUALLA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili soyun ve iri iri uzunlamasına dilimleyin. Sonrasında bu patlıcanları 20 dakika suda bekletin ardından suyunu sıkın. Diğer sebzeleri irice doğrayın ve patlıcan hariç bütün malzeme ile beraber karıştırın. Bir tencereye bir sıra patlıcan dizin ve üstüne sebzeli harcı döküp yayın. Ardından patlıcan dilimlerini yeniden dizin ve kalan harcı üstüne ilave edin. Kısık ateşte, su ilave etmeden yavaşça pişirin.