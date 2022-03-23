Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında 'üzerinde ölüm kokusu vardı' itirafı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar çözüme kavuşturulmaya devam ediyor. Son olarak, Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.

'ÜZERİNDE ÖLÜM KOKUSU VARDI'

En son sahilde yürüdüğü görülen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.

Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.

Müge Anlı ve ekibini şüphe rüzgarına sürükleyen olayda, Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

Anlı, geçtiğimiz haftalarda ekibini devreye sokup, Trabzon'da bulunan su kuyusunda yayın yaptırdı.