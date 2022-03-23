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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında 'üzerinde ölüm kokusu vardı' itirafı

23.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 aydır kayıp olan 71 Dursun Zehir, torunu Kerim'in cinayetine mi kurban gitti? Aylardır haber alınamayan yaşlı adamın olayında şüpheli gözüken torun Kerim Bekar, canlı yayında ağzından öyle bir şey kaçırdı ki, Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.

Son olarak, Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.

'ÜZERİNDE ÖLÜM KOKUSU VARDI'

En son sahilde yürüdüğü görülen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.
Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.
Müge Anlı ve ekibini şüphe rüzgarına sürükleyen olayda, Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılabileceği de iddialar arasında yer aldı.
Anlı, geçtiğimiz haftalarda ekibini devreye sokup, Trabzon'da bulunan su kuyusunda yayın yaptırdı.
Dursun Zehir'in damadı olay gününü, "Kayınpederim ve dayım Dursun Zehir, Trabzon'un Araklı ilçesinde oturuyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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