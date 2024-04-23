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  4. Müge Anlı'da bir skandal gün yüzüne çıktı! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki karısıyla kaçmıştı... Yayına çıkınca sosyal medyada tepki yağdı

Müge Anlı'da bir skandal gün yüzüne çıktı! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki karısıyla kaçmıştı... Yayına çıkınca sosyal medyada tepki yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 14:10
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Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in 29 yaşındaki karısı Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa birlikte kaçtı. Umut Yetkin 8 yaşındaki kızı Melodi'yi almak için mücadele ederken, yayına katılan Tuğçe ve Mustafa'nın rahatlığı sosyal medyada tepki çekti.

Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in yaşadıkları infial yarattı. Umut Yetkin yayında karısı Tuğçe'nin küçüklüğünden beri annelik yaptığı üvey oğluyla kaçtığı söylemişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Müge Anlı'ya katılan Umut Yetkin kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söylemesinden sonra kızını alabilmek için harekete geçti. Melodi adlı küçük kızın velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi.

SAVUNMANIN BÖYLESİ

Birlikte kaçan Tuğçe ve Mustafa ise Müge Anlı'ya katılınca sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

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Tuğçe isimli kadının 'Umut eve bakmıyordu. Evi küçüklüğünden beri Mustafa geçindiriyordu. Bana hep Mustafa baktı. Ben o eve girdiğimde 18 yaşındaydım. Mustafa bana anne demedi' sözleri duyanları şoke etti.

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Sosyal medyada bu duruma "Bu resmen çocuk istismarı", "Kocam dediği çocuğa elini öptürüyor, çocuk ona anne diyor ve şimdi kadın o çocukla kaçmış çok korkunç...", "Şu kadını çocuk istismarından tutuklayacak hiç kimse yok mu" tepkileri geldi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:


Vitrin

"REZİLLİK ÖTESİ"

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Müge Anlı anne yaşında ele
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