Müge Anlı'daki Evra-Hüseyin olayında canlı yayında stüdyoya polisler geldi! Evra çocuğuna 'kardeşim', eşine ise 'kuzenim' dedi, kendi kimliğini reddetti!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı'nın programında yaşananlar tüm Türkiye'yi hayretlere düşürdü. Almanya'dan gelen Hüseyin Bey, 44 gündür kayıp olan eşi ve 9 aylık kızını bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. Hüseyin Bey, eşi Erva'nın kendisini bekar, kızını ise kardeşi olarak tanıttığını ve Türkiye'de başka bir kişinin yanında olduğunu iddia etti. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Müge Anlı'nın ekibinin yaptığı çalışmayla Evra ve bebeği bulundu, Hüseyin Bey de 45 gün sonra çocuğuna canlı yayında kavuştu. Ancak genç kadının anlattıkları program ekibini ve izleyenleri hayretlere düşürdü. Hüseyin'in eşi Erva, bebeğin kardeşi olduğunu, Hüseyin'in ise kuzeniyle evli olduğunu iddia etti. Hüseyin ise ısrarla Erva'nın eşi olduğunu bebeğin de onun olduğunu dile getirdi.

Annesini de inkar eden Erva, annesinin Zeynep isimli bir kadın olduğunu öne sürdü. Erva iddialarını daha da ileriye götürerek Hüseyin’in eşinin kuzeni Elif olduğunu da dile getirdi. Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebek için ise "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime" dedi.

Müge Anlı, programda Erva'nın hamile olduğu dönemdeki ultrason fotoğrafını göstermesine rağmen Erva bunu da reddetti. Kendisinin Erva olmadığını savunarak, "Ben Esin'im" dedi. Erva, evlilik cüzdanı görmesine rağmen "Ben Erva değilim Esin'im" demeye devam etti.

Hüseyin & Erva çiftinin programda düğün, nişan fotoğrafları yayınlandı. Erva fotoğrafların montaj olduğunu iddia ederek o kişi ben değilim diyerek savundu.