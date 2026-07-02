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Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu: "Mide kanaması geçirdim, sağlık sorunlarım var"

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla kurulan Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, derneğin genel başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Levent, “Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu: "Mide kanaması geçirdim, sağlık sorunlarım var"
Mustafa Fidan

Sanatçı Haluk Levent, hbap Genel Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Uzun yıllardır genel başkanlığını yürüttüğü Ahbap ile birçok sosyal yardıma imza atan Levent, bu yıl yapılacak mali denetimlerin ardından görevden ayrılacağının sinyallerini verdi.

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı nı bırakacağını duyurdu: "Mide kanaması geçirdim, sağlık sorunlarım var" 1

HALUK LEVENT AHBAP'I BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Yaşadığı sağlık soruları ve sanatına zaman ayıramadığını belirten Haluk Levent, şunları söyledi;

Haluk Levent, Ahbap Genel Başkanlığı’nı yapılacak denetimlerden alnının akıyla çıktıktan sonra bırakacağını açıkladı.

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı nı bırakacağını duyurdu: "Mide kanaması geçirdim, sağlık sorunlarım var" 2

“MİDE KANAMASI GEÇİRDİM"

“Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım.

Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim.

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı nı bırakacağını duyurdu: "Mide kanaması geçirdim, sağlık sorunlarım var" 3

Ahbap’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum.

Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım.”

02 Temmuz 2026
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Haluk Levent Ahbap Derneği ahbap
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