Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akıl almaz olay

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Arife Gökçe olayında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, Sinan'ı itiraf ettirmek için çabalarken gelen bir telefon her şeyi altüst etti. Yayına bağlanan kişi eşinin, Sinan tarafından nasıl taciz edildiğini anlattı. Korkunç ifşalar sonrası Arife Gökçe olayında tüm şüpheler Sinan'ın üzerinde yoğunlaştı. Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'yi öldürdüğü şüphesi güçlenirken Müge Anlı duydukları karşısında sinirden ağladı, avukatı Rahmi Özkan Sinan'ın yüzüne tükürüp ağzına geleni söyledi.

Tokat 11 gündür kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe ve oğlu Tufan Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurunca kadının tacizcisi Sinan Sardoğan da yayına alındı. Kayıp kadının oğlu Tufan'ın sınıf arkadaşı da olan Sinan Sardoğan dün 'kaçırma ve tecavüz' itirafında bulundu ve 2 ismi suçladı.

RAHMİ ÖZKAN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ! MÜGE ANLI SİNİRDEN AĞLADI

Bugün ise canlı yayına bağlanan Kemal Karaaslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları herkesi sarstı. Avukat Rahmi Özkan kendini tutamayıp Sinan'ın yüzüne tükürürken Müge Anlı dinledikleri karşısında sinirden ağladı.