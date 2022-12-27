Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akıl almaz olay

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Arife Gökçe olayında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, Sinan'ı itiraf ettirmek için çabalarken gelen bir telefon her şeyi altüst etti. Yayına bağlanan kişi eşinin, Sinan tarafından nasıl taciz edildiğini anlattı. Korkunç ifşalar sonrası Arife Gökçe olayında tüm şüpheler Sinan'ın üzerinde yoğunlaştı. Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'yi öldürdüğü şüphesi güçlenirken Müge Anlı duydukları karşısında sinirden ağladı, avukatı Rahmi Özkan Sinan'ın yüzüne tükürüp ağzına geleni söyledi.
Tokat 11 gündür kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe ve oğlu Tufan Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurunca kadının tacizcisi Sinan Sardoğan da yayına alındı. Kayıp kadının oğlu Tufan'ın sınıf arkadaşı da olan Sinan Sardoğan dün 'kaçırma ve tecavüz' itirafında bulundu ve 2 ismi suçladı.
Bugün ise canlı yayına bağlanan Kemal Karaaslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları herkesi sarstı. Avukat Rahmi Özkan kendini tutamayıp Sinan'ın yüzüne tükürürken Müge Anlı dinledikleri karşısında sinirden ağladı.
5 çocuğu 12 torun sahibi Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu. 64 yaşındaki Arife Gökçe, 11 gün önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı. Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe sırra kadem basmıştı. Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.
Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.
Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.
Bugün (27 Aralık 2022 salı) yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemedi durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği herşeyi bu kez inkar etti.
Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, 'annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın' diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.