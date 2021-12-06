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  4. Müge Anlı’da sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Müge Anlı’da sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

06.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istedi. 2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayına katılan Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'tan günlerdir haber alamadığını söyledi.

KAYIP EŞİNİ ARAMAK İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Eşinin daha önce de başkalarıyla görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, kandırılarak evden gitmiş olabileceğini iddia etti.
Eşinin ölü mü diri mi olduğunu bilmediğini söyleyen Serkan Kıyak, canlı yayına gelen telefonla sinir krizi geçirdi.
Kendisi annesiz ve babasız büyüdüğü için çocuklarının annesiz kalmasını istemediğini söyleyen Serkan Bey, tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı.
Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin tehdit edildiğini, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, kaçıp polise gitmesini istedi.
Yayın sırasında Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan Bey zaten pideciden şüphelendiğini, eşini defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, o pidecinin 2 çocuğu olduğunu söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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