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  4. Müge Anlı'yı çılgına çeviren parodilere de konu olan Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Müge Anlı'yı çılgına çeviren parodilere de konu olan Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

10.12.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşayan ve kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden olmuştu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, özlü sözleriyle kısa sürede Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu. Kısa süre önce tahliye olan Zeynep Ergül'ün son hali TikTok'ta ortaya çıktı.

Bir kaç yıl evvel Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kayıp kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül hem bir başka cinayet dosyasının açılmasına ön ayak olmuş hem de Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

ZEYNEP ERGÜL'ÜN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, akılalmaz bir olayla sarsılmıştı. Yıllar önce işlenen bir cinayetin şans eseri ortaya çıkması hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirdi. Bu cinayetin arkasındaki isimlerden biri de Zeynep Ergül'dü. Ergül, programa bağlanan izleyiciler tarafından kaçakçılık ve fuhuş gibi birçok suçla itham edildi.

Zeynep Ergül, bir nevi kendi kazdığı çukura düşmüştü. Aslında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti, Zeynep Ergül programa katılmadan yıllar önce işlenmişti fakat yeterli delil bulunamadığından dosya kapatılmıştı. Kayıp kızını aramak için programa başvuran Zeynep Ergül, ilk önce kızının kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Ergül'ün kızı, annesinin engelli raporu alıp dilenmek için sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını söyleyerek eve dönmek istemediğini belirtti. Zeynep Ergül ise gırtlak kanserinden görme engeline, duyma engelinden 'çıtlak' kola kadar birçok hastalığa sahip olduğunu söyledi. Üstelik yürüyüşünü değiştiren ve bayılma numarası yapan Ergül, o dönem felçli olduğunu dile getiriyordu.

Web tasarım kursuna bile giden Zeynep Ergül, söylediği özlü sözlerle internet fenomeni hâline geldi. Kızının bulunmasının ardından Zeynep Ergül ve ailesinin yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile bağlantılı olduğu kesinleşince cinayet dosyası tekrar açıldı.

Zeynep Ergül, suçu gizleme ve delilleri karartma gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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