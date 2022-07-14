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Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

14.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Turizm merkezi Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinden Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Akbük sahilinde de yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için denize girdi.

Bodrum ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Yahşi ve Torba sahilleri başta olmak üzere yarımadanın birçok noktasındaki plajlar tatilcilerle doldu.

Bazı tatilciler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları kafe ve restoranlarda oturdu, sahildeki işletmelerden alışveriş yaptı. Bazı kişilerin de açıkta demirli yatlarında zaman geçirdikleri gözlendi.

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu sürdü

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla Bodrum kumbahçe

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