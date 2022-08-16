William Shakespeare'in "Hamlet" tragedyasının iki perdelik bale uyarlaması, izleyenlerin beğenisini topladı. İzleyenler arasında Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve oyuncu Ali Poyrazoğlu da yer aldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde "Hamlet" adlı eser, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Muğla'da 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

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