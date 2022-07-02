Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda yapılan şampiyonaya Muğla, Ankara, Diyarbakır, Sinop, Rize, İstanbul, Bingöl ve Tunceli'den kız ve erkeklerde 23 takımdan 185 sporcu katılıyor.

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz