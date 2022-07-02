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Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

02.07.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası start aldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda yapılan şampiyonaya Muğla, Ankara, Diyarbakır, Sinop, Rize, İstanbul, Bingöl ve Tunceli'den kız ve erkeklerde 23 takımdan 185 sporcu katılıyor.

Sporcular, karma, kadınlar ve erkekler kategorilerinde finallere kalabilmek için kürek çekiyor.

Şampiyonanın ilk gününde sprint ve kafa kafaya eleme, yarı final ve final yarışları yapıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak slalom, sprint final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

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