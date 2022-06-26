YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

26.06.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında av tüfeğiyle geri geldi. Bu kişinin ateş açması sonucu, Mustafa ve Bahadır Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahadır Akçaal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahadır Akçaal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.