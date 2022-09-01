Yapılan kontrolde, isminin Erkan Şahin (37) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in sinir krizi geçiren yakınlarını jandarma ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kırcağız Mahallesi'nde vatandaşlar, kara yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

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