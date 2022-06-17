Muğla'nın Fethiye ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın prefabrik evde hasara yol açtı.
Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda evde bulunan küçük yaştaki çocuk, ailesinden habersiz çakmakla oynamaya başladı.
Evden yayılan dumanı görüp içeriye giren aile ve mahalle sakinleri, çocuğu dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle prefabrik evde hasar oluştu.
Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı
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