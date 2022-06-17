YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

17.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın prefabrik evde hasara yol açtı.

Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda evde bulunan küçük yaştaki çocuk, ailesinden habersiz çakmakla oynamaya başladı.

Evden yayılan dumanı görüp içeriye giren aile ve mahalle sakinleri, çocuğu dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle prefabrik evde hasar oluştu.

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Muğla'da çakmakla oynayan çocuk prefabrik evi yaktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:14
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.