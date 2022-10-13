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Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

13.10.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir camide çıkan yangın söndürüldü.

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Osman Gazi Dereli Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın camide hasara yol açtı.

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe İtfaiye

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