Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir camide çıkan yangın söndürüldü.
Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Osman Gazi Dereli Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın camide hasara yol açtı.
Muğla'da camide çıkan yangında hasar oluştu
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