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Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı

17.06.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerince, Fethiye ve Datça'da tekneler denetlendi, bazı noktalardan numuneler alındı

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, turistik ilçede yat limanındaki teknelerde çalışma yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılan ekipler, Fethiye ve Ölüdeniz atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Mikrobiyolojik kirlilik bulunup bulunmadığının analiz edilmesi için ekipler, deniz suyundan numune aldı.

Deniz kirliliğiyle mücadele etmek, kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, Datça Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede de inceleme gerçekleştirdi.
Analiz için deniz yüzeyi ve dibinden numune alındı, deniz suyu sıcaklığı ölçüldü, teknelerin atıklarıyla ilgili denetleme yapıldı.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı

- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerince, Fethiye ve Datça'da tekneler denetlendi, bazı noktalardan numuneler alındı

Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı

Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı

Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı

Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı
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