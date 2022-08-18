Bu sırada trafik ekipleri aracın kaçış güzergahı olan Sanayi Kavşağı ışıklarda depolama yaparak aracın önünü kesti. Otomobil önce 34 CCK 576 plakalı araca arkadan çarptı, daha sonra bir polis aracına çarparak yakalandı.

Muğla'da "dur" ihtarına uymayan çalıntı araç kovalamaca sonucu yakalandı

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