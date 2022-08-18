Bodrum ilçesinde çalınan otomobil Muğla'da kovalamaca sonucu yakalandı.
Muğla-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şehir merkezi yönüne gelen 48 DR 065 plakalı otomobile ''dur'' ihtarında bulundu.
Sürücünün Uğur Mumcu Bulvarı istikametine kaçmaya başlaması üzerine peşine düşen trafik ekipleri, uzun süre aracı kovaladı.
Bu sırada trafik ekipleri aracın kaçış güzergahı olan Sanayi Kavşağı ışıklarda depolama yaparak aracın önünü kesti. Otomobil önce 34 CCK 576 plakalı araca arkadan çarptı, daha sonra bir polis aracına çarparak yakalandı.
Sürücü Hüseyin K. gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı sorguda plakanın sahte, aracın çalıntı olduğu belirlendi.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Otomobil detaylı arama için polis merkezine götürüldü.
Muğla'da "dur" ihtarına uymayan çalıntı araç kovalamaca sonucu yakalandı
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