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Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

19.12.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hortum oluştu.

Karadere Mahallesi'ndeki hortum, seralarda hasara neden oldu.

Hortumun zarar verdiği üç serada hasar tespit çalışması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, üreticilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını, çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu

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