Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hortum oluştu.
Karadere Mahallesi'ndeki hortum, seralarda hasara neden oldu.
Hortumun zarar verdiği üç serada hasar tespit çalışması başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, üreticilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını, çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.
Muğla'da hortum seralarda hasara neden oldu
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