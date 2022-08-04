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Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

04.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında hasar oluştu.

Sarıgerme Mahallesi'nde bir inşaat firmasında çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Muğla konteyner

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