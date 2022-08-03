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Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

03.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki kömür madeni sahasında yer alan tarihi alanda, YK Enerji bünyesinde çalışan 32 kadın, arkeologlar gözetiminde kazı yapıyor.

YK Enerji tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milas Müze Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü danışmanlığında maden sahalarında kazı çalışması yürütülüyor.

Arkeologlar gözetiminde yöre halkından kadınların görev aldığı çalışmalarda bulunan eserler, bilimsel belgeleme ve restorasyon faaliyetlerinin ardından Milas Ören Arkeopark Alanı'na taşınıyor.

Arkeolog Hasan Emre Günday, yaptığı açıklamada, kazılarda çıkan kültür varlıklarının korunduğunu söyledi.

Günday, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde YK Enerji maden sahalarında yürütülen arkeolojik kazılarda farklı dönemlere ait eserlerin, Milas Ören Arkeopark Açık Hava Müzesi'ne kurulumlarının yapıldığını kaydetti.

Kazı işçisi olarak çalışan Duygu Ölmez, evlerinin hemen yanı başında, 12 ay kesintisiz olarak çalışma olanağı bulduklarını belirtti.

Kazılarda kullandıkları kazma kürek gibi aletleri günlük hayatlarında da kullandıkları için yabancılık çekmediklerini ifade eden Ölmez, "Tarihin gün yüzüne kendi ellerimizle çıkıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Kazmanız bir cisme değiyor, ne olduğunu başlangıçta bilmiyorsunuz. Arkeologların araştırmaları sonunda ortaya çıkan tarihte artık bizim de elimizin izi var ve her gün bu topraklarda binlerce yıl önce yaşayan insanlarla ortak yanlarımız ve zamanla değişen yönlerimize tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

Muğla'da maden sahasındaki tarihi alanda yöre kadınları kazı yapıyor

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