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Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

13.08.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının ardından yaraların hızla sarıldığı, tespit edilen 96 binadan 35'inin yıkıldığı, 752 kişiye toplam 5 milyon 134 bin 85 lira nakdi yardım yapıldığı ve yanan alanlarda tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi - Vali Tavlı: - "İlimizde yaşanan orman yangınlarının yaraları hızla sarılıyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaraları hızla saracağız"

Muğla Valiliğince, orman yangınlarında zarar gören alanlarda yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muğla'daki orman yangınlarının yaralarının hızla sarıldığı, Vali Orhan Tavlı'nın Marmaris'te yangından etkilenen alanlarda süren çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Muğla'nın 13 ilçesinde tespit edilen 96 ağır hasarlı binanın yıkılmasına karar verildiği, bunlardan 35’inin yıkıldığı aktarılan açıklamada, yıkılan bir binanın yerine yenisinin yapımına başlandığı, diğer binalarla ilgili proje çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- 752 kişiye 5 milyon lira yardım yapıldı

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 752 kişiye toplam 5 milyon 134 bin 85 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bin 35 hayvanın tedavisinin yapıldığı, hayvancılık faaliyetlerinin devam edebilmesi için 638 bin 630 kilogram kaba yem, 464 bin 810 kilogram kesif yemin üreticilere ulaştırıldığı açıklandı.

Yangından etkilenen kritik enerji nakil hatlarında acil onarımların tamamlandığına, haberleşme altyapısının ise 16 mobil baz istasyonuyla desteklendiğine işaret edilen açıklamada, "1785 hane ziyaret edilerek psiko-sosyal destek ekipleri tarafından 5 bin 967 vatandaşımıza psikolojik ilk yardım ve psiko-eğitim çalışmalarını kapsayan psiko-sosyal destek sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yangından etkilenen bölgelerde soğutma çalışmalarıyla tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaların da başladığı vurgulanan açıklamada, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından çok sayıda kara kaplumbağası ve diğer yaban hayatı canlılarının yanı sıra evcil hayvanların da kurtarılarak tedavilerinin yapıldığı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yanan bölgelerde doğal yaşamın tekrar canlanması için bilimsel çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmalarda özellikle taş kovukları içerisinde kısmen korunaklı alanların oluştuğu tespit edilmiştir. Bu tip alanlardaki taş altlarında gümüş böceği gibi hassas türlerin hayatta kalabildiği saptanmıştır."

- Vali Tavlı: "Orman yangınlarının yaraları hızla sarılıyor"

Vali Orhan Tavlı'nın Armutalan, Osmaniye, Bayır, Turgut, Orhaniye, Hisarönü, Dereözü, Turunç, İçmeler mahallelerinde orman yangın sonrası yapılan çalışmalarını yerinde incelediği bildirilen açıklamada, Tavlı'nın şu değerlendirmesine yer verildi:

"İlimizde yaşanan orman yangınlarının yaraları hızla sarılıyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaraları hızla saracağız."

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

- Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının ardından yaraların hızla sarıldığı, tespit edilen 96 binadan 35'inin yıkıldığı, 752 kişiye toplam 5 milyon 134 bin 85 lira nakdi yardım yapıldığı ve yanan alanlarda tabiat varlıklarının korunmas

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor

Muğla'da orman yangınlarının yaraları sarılıyor
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