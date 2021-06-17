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Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

17.06.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Atay Turan idaresindeki 48 ND 674 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi Karahallı mevkisinde şarampole devrildi.

Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince, uğraşlar sonucu kurtarılan yaralı sürücü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen traktör ve römork çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.

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Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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