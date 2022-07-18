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Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

18.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında park halindeki otomobil zarar gördü.

Karaçulha Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangında, park halindeki bir otomobil zarar gördü.​​​​​​​

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Fethiye

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