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Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

26.10.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk: - "Dalaman'da 5 yıl önce 100 ağaçla başladığımız basralı çam ağacımız 4 bin oldu. 2 bine yakın kovanımızda arılar burada bal yapıyor. Şu an burada birinci sağımları yaptık"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da arıcılar tarafından basra böceği nakledilerek Dalaman ilçesinde oluşturulan alanda bu sezonun ilk bal hasadı yapıldı.

Türkiye'nin çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı Muğla'da hasat çalışmaları sürüyor.

Muğla ve ilçelerinde arıcılar, bölgede son dönemde gerçekleşen ve günlerce devam eden yangınlarda tahrip olan "bal ormanları"nın yerine zarar görmemiş alanlara yönlendirildi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Türkiye'de çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'da yapıldığını söyledi.

Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını dile getiren Türk, kentin yaklaşık 2,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını belirtti.

Türk, kentte 2 yıldır kuraklık nedeniyle çam balında hasadın iyi olmadığını ifade ederek, "Bu sene aslında yazın gelişi güzeldi. Temmuz ayında buradaki böcekler çok güzeldi ve gelişimi iyiydi. İyi bir hasat yapacağımızı düşünüyorduk ancak birçok ilçede etkili olan orman yangınları ve aşırı sıcaklarla birlikte basra böceği zarar gördü." dedi.

Fethiye Faralya bölgesinden 5 yıl önce Dalaman'da belirledikleri alana bal üretiminde önemli rol oynayan basra böceği (poşnil) naklettiklerini anlatan Türk, çam pamuk poşnilini bir yerden başka bir yere götürüp orada yeniden bal ormanı oluşturduklarını söyledi.

Türk, çalışma kapsamında önce 100 çamda başladıkları deneme başarılı olunca Bayram Dağı denilen alanı "bal dağı" haline getirdiklerini belirterek, "Dalaman'da 5 yıl önce 100 ağaçla başladığımız basralı çam ağacımız 4 bin oldu. 2 bine yakın kovanımızda arılar burada bal yapıyor. Şu an burada birinci sağımları yaptık. Önümüzdeki günlerde eğer hava iyi giderse ikinci sağımları yapacağız. Bu şekilde bal ormanlarını artırırsak yangının zararını telafi edebiliriz. Dalaman bölgesinde 10 ayrı yere biz bu çalışmayı yaptık. Bölgelerde yaklaşık 50 bine yakın basralı çamımız var." diye konuştu.

- "Ürün azlığı nedeniyle bal fiyatları arttı"

Hasadın bu yıl az olması nedeniyle bal fiyatlarında da artış yaşandığını dile getiren Türk, çam balının kilogram fiyatının yaklaşık 80 liradan başladığını, balın teneke fiyatının ise 1000 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

Türk, gelecek yıl iyi bir hasat sezonu olması durumunda bal fiyatlarında düşüş olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bal yokluktan dolayı bu fiyatları gördü. Bal çok olduğu zaman zaten bu fiyatları görmek mümkün değil. Keşke bal çok olsa da normal fiyatlardan satsak herkes bal yese. Aslında balın azlığı hem üretici hem de tüketici için zararlı. Yani çok faydasını göremiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi bir hasat dönemi geçiririz."

Dalaman'da bal hasadı yapan Habibe Doğaç da yaklaşık 16 yıldır bu işle uğraştığını, Dalaman'da oluşturulan bal ormanında ilk hasadı yaptıklarını söyledi.

Rıza Doğaç da hava şartlarının uygun, basra böceğinin yeterli olması durumunda ikinci sağımı yapacaklarını belirtti. Önceki yıllarda çok iyi bal aldıklarını dile getiren Doğaç, kuraklığın hasadı aşırı etkilediğini ifade etti.

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

- Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk: - "Dalaman'da 5 yıl önce 100 ağaçla başladığımız basralı çam ağacımız 4 bin oldu. 2 bine yakın kovanımızda arılar burada bal yapıyor. Şu an burada birinci sağımları yaptık"

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı

Muğla'da taşımayla kurulan "basralı çam alanları"nda sezonun ilk bal hasadı yapıldı
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