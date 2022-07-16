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Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

16.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı - Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

- Kurban Bayramı tatilini Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı - Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla Bodrum Fethiye yoğunluk

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