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Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu.

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Marmaris çarpışma kaza ölü

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