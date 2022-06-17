Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
G.Ç. idaresindeki 48 AFE 016 plakalı otomobil, Muğla-Milas kara yolu Boğayokuşu mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile Y.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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