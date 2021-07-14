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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

14.07.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen biri zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir kişinin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer Mahallesi'ndeki ormanlık alana operasyon düzenlendi. Polis ekiplerine tüfekle ateş eden S.D. ile yanındaki eşi T.D. gözaltına alındı.

Bölgede yapılan aramada, ekili halde 625 kök Hint keneviri ile 14 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

- Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı
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Muğla Fethiye

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