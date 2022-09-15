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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

15.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce durdurulan otomobilde 280 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Şehir dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kadının çantasında yapılan aramada ise 50 gram skunk ve 100 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kadın ile yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris uyuşturucu operasyon

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