Şehir dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kadının çantasında yapılan aramada ise 50 gram skunk ve 100 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kadın ile yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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