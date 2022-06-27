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Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

27.06.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde ilk hasat alımı yapıldı.

Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde Lavanta Şenliği kapsamında 1 ay sürecek etkinlikte yerel ürünler sergilenecek. Stantlarda üreticiler ürünlerini satarken, lavanta hasadı, konser ve boyama çalışması yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şenlik açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın turizm ve tarım kenti olduğunu belirterek, kentte lavanta ve tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra gelir getirici bazı ürünlerin de fidan dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

Gürün, lavantaların, Muğlalıların ve turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

Şenlikte konuşan Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Meryem Aydın ise Büyükşehir Belediyesinin üreten kadınlara destek sağladığını söyledi.

Aydın, kooperatiflerine 100 bin fidan desteği sağlandığını, 90 üyelerinden 30’unun tıbbi aromatik bitki ürettiğini dile getirdi.

Törende, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından programa katılanlar ilk lavanta hasadını yaptı.

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

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